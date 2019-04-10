兒虐事件頻傳，網友陳莎拉提案，殺害16歲以下直系子親、繼親者， 處死刑或無期徒刑。政務委員唐鳳星期五上午10點將在法務部廉政署召開協作會議，討論就如何加強事前預防及修法事宜。
已超過7000人附議的提案指出，近年來虐兒事件頻傳，卻屢屢輕判。刑法第272條殺害自己直系尊親，例如：父母、祖父母，處死刑或無期徒刑。為何殺害自己小孩卻如此輕判？ 提案因此建議修法，「殺害16歲以下直系子親、繼親者，處死刑或無期徒刑，以達法律之嚇阻力量」。
提案中也提及，近年來虐童虐嬰事件頻傳，且施暴者大多為親生父母或其同居人、再婚對象。唐鳳辦公室表示，協作會議將討論如何事前預防兒虐及修法事宜；週五參與協作會議的單位，包括勵馨基金會、兒童權益促進協會、地方政府社工代表以及教育部、衛福部、法務部、法醫、內政部等中央部會機關代表與會。
(中時 )
#唐鳳
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