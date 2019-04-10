一年一度的「城市遊牧影展」今年堂堂邁入第18屆！5月11日到27日間，於西門町真善美戲院與其他場地盛大舉辦，播放25部展映長片、4個短片單元，共計47部作品，其中40部為台灣首映或亞洲首映電影，不乏曾獲奧斯卡提名或SXSW評審團大獎，題材風格多元豐富。

主辦單位表示，今年8月美國「WOODSTOCK音樂節」滿50週年紀念，遊牧影展也特別選了三部與胡士托精神呼應的音樂影片，包括紀錄早逝的吉他之神吉米罕醉克斯，多場經典現場表演實況的《吉米罕醉克斯傳奇》(Jimi Hendrix 1973)；改編自漫畫的成人動畫《黑就是黑》(Black is Beltza)，以高度風格化的畫風、精挑細選的配樂，帶我們看動盪的60年代是如何影響現代。

另外，修復了100多個小時的膠捲和錄音帶，才得以回復60年代由《飛越杜鵑窩》原著小說作者肯克西主導的一趟迷幻公路之旅的《迷幻世界與超酷異境》(Magic Trip： Ken Keseys Search for a Kool Place)。

今年影展也邀請到多位國際與華裔導演影人前來共襄盛舉。至於每年舉辦的長短片及MV競賽，共計收到近300件影片投件，由紀錄片導演陳芯宜、台灣獨立樂團「盪在空中」主唱賴Q，以及《吉米罕醉克斯傳奇》導演John Head一起擔任評審。

城市遊牧影展的電影預售票將於四月中旬開始售票，請洽兩廳院售票系統。詳細片單內容請上官網https：／／urbannomad.tw／，或上官方粉絲團https：／／www.facebook.com／UrbanNomad.tw／。

(旺報 )