章子怡一行人體重曝光。（圖／翻攝自秒拍）

影后章子怡、袁詠儀、謝娜、包文婧等人最近上實境節目《妻子的浪漫旅行》引發不少話題，最近播出的節目中，因眾人要挑戰跳傘，被要求先當眾量體重，結果章子怡等一行人真實體重大曝光，章子怡51公斤、袁詠儀56公斤，私密資料攤在陽光下，袁詠儀傻眼笑不出來說：「我覺得我們來這10天真的胖了」。

章子怡、袁詠儀等人最近在節目中被跳傘工作人員要求量體重，袁詠儀本主動報出「54公斤」，工作人員還是要求她到體重機上現量，結果袁詠儀真實體重多了2公斤，成了56公斤，章子怡也曝光真實體重51公斤，還自嘲從來沒那麼胖過，一定是旅途太開心，不然就是秤壞掉有問題，直說要等上了廁所再量一次，謝娜則是54公斤，包文婧51.2公斤。

見此，章子怡老公汪峰秒虧：「都每天吃的」，對愛妻變胖毫不留情，其他網友則說：「你要看看人家身高是多少，人家都是肌肉我們都是肥肉」、「看她們都比我重，我就放心了」、「人家個兒高啊，這個體重對比身高真的很瘦了」，而據知，章子怡、謝娜和包文婧的身高約為165公分，袁詠儀最高，身高170公分。

(中時電子報)