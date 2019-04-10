台北市長柯文哲10日下午赴議會進行施政報告，藍綠議員杯葛柯文哲上台，民進黨議員王世堅指出，「人家瘋媽祖、柯市長瘋總統」，無心市政推動，只一昧顧著打造競逐總統大位的政治舞台，王世堅送給柯文哲行李箱，要求柯「打包走人」。國民黨議員陳重文也批評柯市府沒把市政做好，像是東區沒落、大巨蛋等，建議柯文哲先把市長做好，才有機會選總統。

王世堅指出，柯市長藉由消費媽祖搶曝光、博版面，無心市政是事實，像是捷運萬大線進度嚴重落後、公幼公托毫無進展、公畫都更實際完成寥寥可數，反而是柯市長利用首都市長光環、資源打造競逐總統大位政治舞台，腳踏兩條船，吃碗內看碗外，對台北市政是最大傷害。

王世堅語畢後手拿行李箱走向柯文哲，直呼若是心不在此，要求柯文哲打包走人，做市長邀心無旁鶩、專心市政，既然要選總統就不要牽拖，拿著行李箱打包走人。

陳重文也表示，高雄市長韓國瑜救農民、拚經濟，看完柯市長施政報告送給柯8個字，「無心市政、市民無感」，像是東區沒落租不出去，市府想用空屋稅挽回頹勢，大巨蛋問題沒告訴市民未來何去何從，只看到柯市長訪美、大甲媽繞境，都是為了選總統，建議柯文哲把市長做好。

(中時 )