8歲王姓男童長年飽受耳悶、耳鳴所苦，一吹到風就流鼻水、流淚，求醫得到答案往往是「過敏性鼻炎」，服藥多年未改善，經接受「耳咽管微創內視鏡手術」，症狀大幅改善，最開心的是聽力總算恢復正常，能自然地與同學們歡笑聊天。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權表示，王小弟出生後就體弱，一著涼就會有鼻水、眼淚流個不停，合併耳悶耳鳴，四處求診也不見起色，近來孩子聽力逐漸下降，令父母非常著急，轉向中醫大新竹附醫求助耳鼻喉科求助。

王堂權問診後透過聽力學檢測、X光及氣體動力學檢查等詳細系統式檢查，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，建議以「耳咽管微創內視鏡手術」來改善，今年2月初手術後，耳鼻症狀大幅改善，沒有常流鼻涕，聽力也恢復正常。

王堂權表示，另名14歲女童，長時間耳朵悶塞耳鳴，造成聽力問題，注意力無法集中，影響學校與家庭生活，經診斷是反覆性中耳炎，小小年紀就接受高達8次的中耳通氣管手術，但仍反覆發作，後來王堂權以「耳咽管微創內視鏡手術」治療，病況獲大幅改善。

王堂權表示，易患耳咽管相關疾病的族群如小孩、潛水夫、飛行員等，中醫大新竹附醫引進「耳咽管微創內視鏡手術」系統，醫師經由內視鏡直接進行耳咽管手術，術後外觀無傷口，也可改善病患本身的耳咽管組織和結構，讓耳咽管調節壓力，功能更為穩定。

(中時 )