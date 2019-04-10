為什麼有些人總是吃不胖？專家揭秘，打造易瘦體質的關鍵其實在舌頭，肥胖的人通常味覺較不靈敏，因此口味會越吃越重，無形中吃下許多高鹽、高糖、高油等容易讓人發胖的食物，就算好不容易減了幾公斤，也很容易快速復胖。

《早安健康》報導，日本醫學博士石川善樹在暢銷書「不復胖減肥法」中指出，想避免發胖，首先需戒掉重口味食物，如果能成功修正味覺，享受清淡食物的原味，吃下肚的糖分、鹽分及油脂自然就少了；而且味蕾大約10至12天就會被新的細胞取代，因此短短10天就能重整味覺，改善不良的飲食習慣。

專家建議，每天早上吃未經調味的高麗菜、小黃瓜、小番茄等蔬菜，有助於重整味覺，雖然一開始會覺得平淡無味，但只要持續2週，就會漸漸習慣食物的原味，對清淡飲食的接受度也會提高。

由於鮮味越高的食物，帶給大腦的滿足度越高，因此用餐時搭配綠茶或昆布味噌湯，不但能增加飽足感，強烈的鮮味還能大幅提高味覺敏銳度，有助於控制食量。

(中時電子報)