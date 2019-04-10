中華民國壘球協會去年受左營國家運動訓練中心委託，辦理赴美移地訓練採購案，涉嫌勾結旅社社浮報價格70多萬，涉嫌貪汙。台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處搜索壘球協會、旅行社4處地點，約談壘協副祕書長畢鈞輝、職員及旅行社人員共9人到案。

教育部體育署下轄的國家運動選手訓練中心，位於高雄左營，負責培育優秀運動選手，去年間編列300多萬元經費，委託中華民國壘球協會辦理赴美移地訓練的採購案，由X佳旅行社得標。

但高雄市調查處接獲檢舉，指壘球協會辦理這項採購案時，涉嫌勾結旅行社，浮報價格，金額高達70多萬元，由於壘球協會係受政府單位委託辦理採購案，屬於「授權公務員」身分，涉嫌貪汙治罪條例第4條第1項第3款「購辦公用器材浮報價額罪」。

北檢檢察官楊冀華今指揮高雄市調查處搜索壘球協會、旅行社4處地點，約談壘協副祕書長畢鈞輝、職員及旅行社人員8名涉嫌人，以及1人證人到案說明。

(中時 )