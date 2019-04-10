立委陳宜民之前指控農委會以1350萬元輿情偵測標案「搞網軍」，立法院經濟委員會今（10）日才要以「秘密會議」方式，審閱該標案結案報告，陳宜民質詢時再踢爆，農委會轄下的財團法人農業科技研究院，以550萬元標案委託民間公司偵測輿情，一年只做出24張圖卡、2部影片，他質疑，「研發單位需要偵測輿情？」

立法院經濟委員會今日邀請農委會就防制假消息、假新聞進行專案報告。此外，委員會就農委會結標加上追加經費合計1350萬元的2017年「新農業政策多元傳播案」，也於下午以秘密會議方式審閱此標案結案報告。

但今日陳宜民質詢農委會，一開始便因其PPT資料有「農委會護航廠商發大財」字樣，遭到農委會主委陳吉仲抗議，稱陳宜民沒有證據，這種說法「他無法接受」，要求刪除文字，場面一度火爆。

陳宜民質詢時表示，除了先前1350萬元的標案，農科院107年還有一個「數位平台建置及數位行銷案」，以550萬元標給春露公司，要求偵測農業輿情，但農科院是研發單位，下面有農產、水產研究發展單位，還需要輿情分析嗎？需要直播嗎？質疑標案已從1350萬元變成1900萬元。

陳宜民指出，1350萬元得標廠商樂齊公司與550萬元得標廠商春露公司，公司地址都在台北市文山區同一地址，等到春露標到農科院的案子，就搬到大安區忠孝路，樂齊則仍在文山區；並且，兩家公司董事成員重複，樂齊的業務總監何宏聞也是春露的董事，兩間公司標到農委會兩個案子，「合理懷疑是為了養網軍」。

陳宜民更怒批，550萬元標案一年只做24張圖卡，等於一個月做2張，甚至標案已標出去，農科院卻還幫春露公司租19萬8920元的輿情監測系統，招標出去廠商就該有自己的系統，卻還要幫它租，「這是什麼邏輯？」最後直播還只有2部影片上傳到youtube，陳宜民要求農委會同樣交出結案報告給立法院、審計部。

對此，陳吉仲澄清，農科院是財團法人，與2017年新農業傳播標案是不同的兩個案子，他「都可以攤開來」，承諾會將標案結案報告交出來。

(中時 )