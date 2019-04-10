維安破功！「白狼」接轎場面亂 記者警察慘遭圍毆

群眾中有人對媒體記者高喊「不要拍」，隨即一擁而上，圍毆警察、記者，還高呼「給他死」。(謝瓊雲翻攝)

大甲媽祖鑾轎9日凌晨零時平安通過彰化民生地下道，不料進入三民路後，卻發生暴力衝突，有醉漢、黑衣人鼓譟「呼死啦！」，現場寶特瓶、啤酒瓶亂飛，造成一名中天記者和多名員警受傷。彰化縣警察局長方仰寧今（10日）公開向黑道嗆聲「大家相堵ㄟ丟」，並警告13、14日媽祖回鑾時若再打架，警方絕不手軟。

警方迅速傳喚30多名黑衣男清查出4人涉案明確，彰化地檢署檢察官9日訊後依《傷害》罪嫌諭知其中4人分別以5000元至1萬元不等交保。

方仰寧今天上午利用警局週報時間，頒獎表揚刑大副大隊長林世明、刑大偵一隊長李旺興、彰化警分局卦山派出所長王英州3人。據自由時報報導，方仰寧說，那些人一看就知道來者不善，都是準備要來鬧事的，絕對要在大甲媽祖回鑾時展開有效壓制。

方仰寧更向黑道嗆聲表示，「大家相堵ㄟ丟（意指走著瞧）」，差不多就好，若再打架鬧事，事後追究絕不軟手。

(中時電子報)