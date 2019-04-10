韓國瑜抵美 6字霸氣回嗆王丹！

高雄市長韓國瑜今中午抵美舊金山，對於狼狽逃離大陸的民運人士王丹指控，沒收到史丹佛邀請函，是韓自己對哈佛提申請。韓國瑜稍早在抵達舊金山轉機時簡短受訪回應，「無聊，沒有出息」的樣子。對於總統大選國民黨有中常委想直接徵召他，韓國瑜也說，當務之急是把美國這段時間紮紮實實的走完，不要讓高雄、台灣漏氣，其他包括黨內一些不同的意見，他都尊重。

韓國瑜說，所謂號稱的民運人士，甚麼時候變成綠軍打手咧。而且一副角度、觀點越來越沒有出息的樣子，麻煩王丹先生多監督北韓金正恩，少管台灣的事務，無聊！對於哈佛的邀請，我們能交幾個朋友就交幾個朋友，能介紹多少就介紹多少，少扯台灣。

對於外界解讀，去費正清演講，是不是等於2020的入場券拿到手了？韓國瑜說，他不敢這樣說，這樣講會讓人感覺到在吹牛，邀訪的學者對於高雄市長選舉對高雄抱持高度興趣，邀請是在3個月前就成形的，不要有過多的聯想。

總統大選國民黨有中常委想直接徵召他，韓國瑜也說，當務之急是把美國這段時間，兩個大學跟僑界、企業界的活動紮紮實實的走完，不要讓高雄、台灣漏氣，其他包括黨內一些不同的意見，他就尊重。

韓國瑜前一天在桃園機場表示美國行是獅子搏兔，他也說明意思就是說他必須要專心，獅子這麼大、兔子這麼小，獅子去抓兔子一樣是專心，獅子搏兔的意思就是兩個字「專心」，因為這時候是介紹高雄、台灣，不能丟臉。

至於會跟一位退休大使見面？韓國瑜說，那是在舊金山，到時來安排。

(中時電子報)