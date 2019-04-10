投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德（左）10日參加郭子乾飾演「韓國魚」在《Yahoo TV鄉民大會》專訪後受表示，若蔡英文總統初選勝出，他會全力支持，當然不會有脫黨競選的問題，若他贏了初選，也希望蔡總統全力支持他，圖左為藝人郭子乾。（陳怡誠攝）

趕在民進黨中執會前夕，參與總統初選的行政院前院長賴清德在中午接受Yahoo TV網路直播節目訪問，他在節目上重申，如果終止或延後初選時程，對民進黨是很大傷害。不過節目中有街訪一般民眾會支持「韓流」還是「清流」，有民眾直言雖然支持支持賴，但「小英會做總統，他會做副總統」，強調最後民進黨會推「英德配」。賴清德在節目現場看到時一陣尷尬，面露苦笑。

由於賴清德在登記總統初選時，就主動拋出期待在2020跟高雄市長韓國瑜進行「君子之爭」，刻意營造清流對上韓流的態勢；而網路節目主持人郭子乾今也特定模仿韓國瑜，除了測驗金庸考題，兩人討論到初選及韓日前訪問港澳中聯辦等話題。

韓國瑜日前訪陸賣農產品，但因為踏進港澳中聯辦引發綠營撻伐。賴清德說，台南也曾賣水果到中國大陸，他對模仿韓的郭子亁說，「不要用排斥的態度，去否定別人對你的提醒」，有辦法做到這一點，又可以賣水果，一定會大大鼓掌。

賴清德也說，韓國瑜曾自比是孫悟空，但他認為孫悟空也逃不出如來佛的手掌心，指中國大陸就像如來佛，提醒韓必須注意，或是在自己支持九二共識的說法中加上一中各表；不過郭子乾反說，講了東西就賣不出去了。

郭子亁也說，美國很關心賴清德的態度，如是否會宣布台灣獨立等議題，詢問賴訪美可能會發表「美中台關係」？

賴說，民進黨的《台灣前途決議文》已經講得很清楚，未來任何民進黨的總統，都會根據決議文的做法；他若有機會訪美，他會強化台灣在民主陣線的地位，並爭取美國、印太整個戰略國家對於台灣的支持。

賴清德說，如果台灣今天被中國大陸統一了，美國就失去了台灣在第一島鏈的戰略位置了，除了影響台灣人民生存，也會影響亞太地區的和平。

(中時 )