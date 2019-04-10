國民黨2020總統提名爭議不斷，面對各方「拱韓」聲浪，中央委員徐正文10日下午召集各縣市黨代表十餘人赴中央黨部陳情，呼籲全國黨代表大會提早到4月底、5月初召開，徵召高雄市長韓國瑜參選總統。中常委李昭平表示，會在常會提案支持，黨一定要提名最強的人選。

全代會原定於7月底舉行，但他認為，民進黨候選人4月底就揭曉，國民黨起步不能太晚，且按黨章，210位中央委員中，有過半同意提早召開黨代表大會，或是全台22縣市黨部主委超過半數表態，就可以提前舉行。

他指出，目前國民黨徵召韓國瑜的行動停滯，增添基層焦慮。他說，如果按黨中央設定7月底的時才完成提名，一路互相廝殺的結果，屆時黨內已是傷痕累累。

國民黨副發言人蕭敬嚴表示，雖然有些延後，但作業要點仍會在4月底前提報中常會通過，5月領表及黨員連署、登記，6月黨員投票與民調，7月召開全代會正式通過提名人選。

(中時 )