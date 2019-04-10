韓國資深女星羅美蘭近日在陸網上，有人把她2014年上韓國節目《需要浪漫》的畫面重新翻出，指控她在當集強吻鮮肉美籍男歌手Eric Nam，意外引起「性騷擾」的爭議。

羅美蘭（左）在不少戲劇中表現亮眼，如今五年前節目上強吻Eric Nam（右）的畫面再度被討論。（圖／翻攝自臉書）

該集節目中，有觀眾詢問「如何可以不尷尬且浪漫的進行初吻」，這時來賓曹世鎬率先拿出紙巾，在女嘉賓身上示範了「衛生紙之吻」，讓一旁的Eric Nam看到後興奮地說：「這個方法真好！」接著來賓們便起哄要Eric Nam也示範一下。

Eric Nam被親後大吃一驚，而羅美蘭則是相當得意。（圖／翻攝自陸網）

沒想到Eric Nam轉向一旁的羅美蘭，選擇和她一起示範，羅美蘭把衛生紙放在Eric Nam臉上，不過衛生紙竟突然被撕開，兩人就毫無預警的上演了「螢幕之吻」。Eric Nam被親後也大吃一驚，而羅美蘭則是相當得意。

Eric Nam有暖男情歌王子稱號，在美國長大的他，在韓國也有高人氣。（圖／翻攝自Eric Nam臉書）

有網友認為這就是在吃豆腐，認為男生也應該注意性騷擾，不過也有網友分析，羅美蘭在拿出衛生紙時，上面就已經有一個小缺口了，似乎節目組為了效果，提前把衛生紙撕開的，Eric Nam也很配合的接住了這個梗，表示如果真的是性騷擾的話，應該也是直接剪掉，不會在照常播出。

(中時電子報)