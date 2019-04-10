藍委追查2017年度「新農業政策多元傳播案」總價1350案究竟如何使用。農委會今天以秘密會議形式向立委報告，不過聽完報告內容卻讓藍委爆氣，質疑到底有什麼好秘密的？藍委陳宜民透露，他詢問農委會主委陳吉仲為何要採秘密會議報告，陳吉仲竟說是因為怕公關公司的圖卡曝光，會被外界攻擊。

近期農委會的傳播類型標案，價格都千萬以上，被外界懷疑是養網軍，陳宜民持續追查標案的結案報告，但農委會卻要求以調閱小組或是秘密會議來處理，今天立院經濟委員會下午便以「秘密會議」形式向立委報告。

與會的陳宜民轉述會議內容，其實農委會在秘密會議中報告的內容，其實根本沒有什麼秘密，幾乎與標案公開的內容差不多，因此他追問陳吉仲，究竟有什麼部分是機密，陳吉仲解釋，主要是廠商做的圖卡有智慧財產權，陳宜民則質疑，智慧財產權在標案就明定是歸屬農委會，為何立院不能監督公家機關的預算使用？面對陳宜民質問，陳吉仲對陳說，因為怕圖卡公開後，農委會會被外界人士攻擊。

同樣與會的藍委曾銘宗也質疑，農委會在秘密會議中連個工作KPI都提不出來，根本看不到農委會外包的這家廠商如何執行這筆1350萬的經費。曾銘宗呼籲農委會要開大門走大路，如果要對抗假新聞，就應該光明正大地透過官方管道，而不是把這些事都外包出去，結果連KPI都看不到如何驗收？

(中時 )