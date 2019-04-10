今天立委公布了台鐵去年前十大「火車準點率最低」的車次，誤點王是菁桐往返八堵的4703車次，準點率僅僅51.5%，等於一年365天，有將近182天的4703車次都沒準時到站過，第二名是潮州往返枋寮的3531車次，準點率56.2%，第三名蘇澳往返樹林的4197車次，準點率57.3%。

聯合報報導，今天立委林俊憲在立法院交通委員會指出，台鐵說準點率每年都9成以上，其實只是說好聽的而已。

林俊憲說，資料顯示去年全台誤點最多的火車就是由菁桐往返八堵的4703車次，準點率51.5%，登上「台鐵誤點王」寶座。往返菁桐=八堵的車次之所以準點率這麼低，原因有3：宜蘭線慢行、單線列車交會延誤、待避對號列車，皆影響了發車時間。

其他二到五名的誤點火車，第二名則是潮州=枋寮的3531車次，準點率也只有56.2%；第三名蘇澳=樹林4197車次，準點率57.3%，第四名基隆=新竹1241車次，準點率59.7%，前4名連60%都不到；第五名新左營=台東327車次，準點率60.5%。

對此，台鐵局長張政源表示，列車誤點是單一車次的問題，台鐵會一直改善下去，未來會在網站公布相關資訊。

(中時電子報)