蘆竹區1天發生2起瓦斯外洩事件，皆疑似施工不慎，挖破天然氣瓦斯管線，消防局人員緊急到場處理警戒，並且拉起封鎖線。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹區1天發生2起瓦斯外洩事件，皆疑似施工不慎，挖破天然氣瓦斯管線，消防局人員緊急到場處理警戒，並且拉起封鎖線。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹區1日傳出2起瓦斯外洩意外，分別在上午11點38分在桃園街95號對面及吉林路169號，消防局蘆竹分隊獲報，有工程施工後就聞到瓦斯味，分隊出動1車3消防員抵達現場，布水線防護，等欣桃瓦斯到場處理，虛驚一場。

消防人員表示，上午民眾報案指稱，土地銀行前施工，有聞到瓦斯味，到達現場檢測有瓦斯濃度，架起水線防護警戒，並且等欣桃瓦斯到場處理。

而到下午2點半左右，蘆竹區吉林路169號附近，又有民眾聞到瓦斯味，消防分隊出動1車、3名消防人員，到達現場後，並未偵測到瓦斯反應。

(中時 )