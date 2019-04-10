蘆竹區1天2起瓦斯外洩 所幸虛驚一場 15:132019/04/10 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹區1天發生2起瓦斯外洩事件，皆疑似施工不慎，挖破天然氣瓦斯管線，消防局人員緊急到場處理警戒，並且拉起封鎖線。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹區1天發生2起瓦斯外洩事件，皆疑似施工不慎，挖破天然氣瓦斯管線，消防局人員緊急到場處理警戒，並且拉起封鎖線。（甘嘉雯翻攝） 蘆竹區1天發生2起瓦斯外洩事件，皆疑似施工不慎，挖破天然氣瓦斯管線，消防局人員緊急到場處理警戒，並且拉起封鎖線。（甘嘉雯翻攝） 蘆竹區1日傳出2起瓦斯外洩意外，分別在上午11點38分在桃園街95號對面及吉林路169號，消防局蘆竹分隊獲報，有工程施工後就聞到瓦斯味，分隊出動1車3消防員抵達現場，布水線防護，等欣桃瓦斯到場處理，虛驚一場。 消防人員表示，上午民眾報案指稱，土地銀行前施工，有聞到瓦斯味，到達現場檢測有瓦斯濃度，架起水線防護警戒，並且等欣桃瓦斯到場處理。 而到下午2點半左右，蘆竹區吉林路169號附近，又有民眾聞到瓦斯味，消防分隊出動1車、3名消防人員，到達現場後，並未偵測到瓦斯反應。 (中時 ) #瓦斯 #蘆竹 #消防 #現場 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 大葉大學餐旅系 南歐廚藝賽摘金 04:092019/04/06 社會 民間愛心捐助 消防局感恩 04:102019/04/06 社會 協尋！浪犬報恩化身消防隊狗16年 日前失蹤 15:412019/04/06 社會 昔颱風28死 林肯大郡安檢未過罰24000 23:312019/04/06 社會 感謝消防人員救護 民眾寄5000元請吃消夜 17:002019/04/08 社會 頂埔消防分隊43年建物老舊 民代爭取重建有譜 19:332019/04/08 社會 幼兒喉嚨卡魚刺見血 警車疾駛開道送醫 20:582019/04/08 社會 臺灣紡織品日本春季展示會 接單旺 04:102019/04/10 社會 4月14日新北潑水節 緬甸風94狂 04:102019/04/10 社會 施工未做好安全設施釀車禍 工程經理遭起訴 11:512019/04/10 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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