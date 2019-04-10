李姓男子與妻子一同打拚經營雞排店，當雞排店收攤後，家中經濟落在妻子身上，李男不感念妻子還偷吃小三，李妻發現不倫戀後怒告2人賠償，李男則反控妻子控制慾強，曾半夜化濃妝「想要殺他」，法官判李男及小三賠償李妻15萬元。

判決書指出，李男與妻子結婚多年，原本從事教職的李妻婚後毅然決然辭去工作，幫忙丈夫經營雞排店，然而雞排店收攤後，李男尋覓工作，又因工作不順辭職，李妻一肩扛起家中經濟絲毫不怨言，繼續出資購買機車給老公，滿足李男玩車的興趣。

然而真心換絕情，2016年起，李男開始經常深夜不歸，回家後時常講電話，直到李妻無意間發現丈夫傳訊給謝姓女子，稱「我是你的專屬天使」、「寶貝睡得好香喔，我剛剛已經偷偷親你52下了你都不知道。」，才驚覺丈夫有外遇，憤而求償100萬元。

李男則供稱老婆控制慾強，斷絕他跟家人及朋友感情，他參加車友聚會時，老婆在會場對其他車友咆哮、丟擲食物，害他遭到議論。另外2015年4、5月間，李妻突然化濃妝，半夜直盯著李男，讓李深感恐懼，認為妻子意圖殺害他，急忙逃命。

法官調查李男與謝女對話紀錄，李男傳訊「寶貝洗好澡跟我說喔」、「寶貝睡得好香喔！我剛才已經偷偷親你52下了你都不知道，但是你有把我抱得緊緊，很溫暖」、「寶貝你怎麼那可愛」，謝女則回「我希望往後的每一天，都有機會說愛你」、「寶貝你是小天使嗎」，還有2人嘟嘴親密照片，法官認為，2人已超過一般交往分際，審酌後判李男謝女連帶賠償李妻15萬元，可上訴。

(中時電子報)