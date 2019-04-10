小肚子蹄膀豬腳專賣店老闆陳揚旭是名三鐵選手，店內主打古早味美食。（吳堂靖攝）

自然廚房則由一對年輕夫妻經營，近期推出美墨番茄肉醬飯，為手作便當增添新滋味。（吳堂靖攝）

台北市傳統市場天下第一攤開跑，今年以「手作便當鑑賞」為主題，今邀請10家參賽攤商，無論是傳統豬腳、雞肉飯，還是低鹽低糖的蔬食料理通通有，令人食指大動，店家中有年輕夫妻合力研發新食材，也有游泳教練轉行拿起鍋鏟滷蹄膀，邀請民眾本周末到花博公園品嚐手作便當的美味。

薑黃飯、客家豆滷黑豬肉、美墨蕃茄肉醬飯，北市天下第一攤今年鎖定外食族最愛的手作便當，西湖市場「兩丿雞肉飯套餐」、安東市場「馬師原創料理」、木新市場「巧味豬腳便當」、士東市場「曉平家常小吃」、永吉市場「永吉素食」等均拿出看家本領，現場宛如手作便當大賞。

其中，小肚子蹄膀豬腳專賣店主打古早味的好滋味，老闆陳揚旭笑說，自己是游泳教練退休，現在也是名三鐵選手，但希望能傳承父親的好手藝，3個月前毅然於西湖市場開店，推薦店內的炒蘿蔔絲及自製辣醬，歡迎民眾前來嘗鮮。

自然廚房則由一對年輕夫妻經營，老闆陳梓圻表示，店內主打時令蔬果、巨無霸薄鹽鯖魚、中部八穀米，近期也推出美墨番茄肉醬飯，使用異國辛香料及牛蕃茄，為手作便當增添新滋味。

北市產發局長副局長王三中表示，今年特別規畫「市場小百科」特展，讓民眾學到課本裡學不到的生活知識，也盼透過評比，讓外食族享受到最安心的手作美味，邀請民眾13、14日到花博公園嚐嚐手作便當的美味。

(中時 )