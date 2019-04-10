偏僻農舍飄惡臭，警循線破獲製毒工廠。(呂筱蟬翻攝)

桃園市觀音區一名39歲陳姓男子，涉嫌利用偏僻的農舍當掩護，作為K他命製毒工廠，但因製毒過程不時飄出惡臭，附近居民無法忍受，透過反毒通報網向警方報案。大園警方9日前往查訪蒐證，當場發現陳男在農舍內吸食K他命，並於現場查獲K他命成品、製毒原料及工具等，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方調查，陳男平時都在觀音地區活動，且經常更換住處以躲避查緝，1個月前他搬到觀音區大堀里一處偏僻農舍，並將該處作為K他命製毒工廠。陳男原本以為附近空曠、住戶不多，製毒不會被人發現，沒想到製毒時發出的臭味，連路過的居民都不堪其擾，經由反毒通報網向警方報案。

大園警方前往查緝，發現屋內飄出陣陣的臭味，員警從窗戶往屋內一看，發現陳男正在吸食K他命，立即入內將他逮捕，並在現場查獲K他命成品(約1.12公斤)、製毒原料(約28公斤)、大麻菸及其他製毒工具、化工材料等物品。

陳男坦承犯行，並供稱製毒技術是1年前去中國大陸學來的，但他對於毒品的來源及去向均避重就輕回答，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例將陳男移送偵辦外，並持續向上溯源、擴大追查毒品流向。

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(中時 )