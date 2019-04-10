台鐵列車狀況多，每次搭乘時常會碰到誤點情形，但根據台鐵統計，連續4年準點率都有9成以上，立委林俊憲質疑，與民眾實際感受有落差，他也公布台鐵十大最不準點列車，誤點王由4703次菁桐－八堵列車拿下，準點率僅51.5％。台鐵局長張政源解釋，誤點多是單一車次問題，將持續改善。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍、台鐵局長張政源針對台鐵第四代票務系統執行狀況進行報告，並備質詢。

立委林俊憲表示，台鐵票務系統介面上，僅公佈各列車的班次時間等，並未揭露列車誤點狀況，認為這是「報喜不報憂」，建議台鐵應也一併公佈，供民眾注意。

林俊憲今日揭露台鐵十大最不準點列車排行榜，排行第一的為4703次菁桐－八堵列車，準點率僅51.5％，主因包括宜蘭線慢行、單線列車交會、待避對號列車等影響；第二名為3531次潮州－枋寮，準點率為56.2％，除前述原因，還受南迴線施工影響，第三名為4197次蘇澳—樹林，準點率為57.3％，則是因宜蘭線慢行、下班尖峰路塞影響。

其餘則包括第四名是基隆往返新竹的1241車次，準點率59.7％。第五名是新左營往返台東的327車次，準點率60.5％。第六名是潮州往返彰化的168車次，準點率61.4％。第七名是蘇澳往返鶯歌的4191車次，準點率63.8％。第八名是枋寮往返潮州的3534車次，準點率64.1％。第九名是台東往返枋寮的3672車次，準點率64.9％。第十名是苗栗往返蘇澳的4148車次，準點率66.3％。

林俊憲表示，台鐵是以延誤5分鐘以上進站列車才算誤點，因此整體準點率數字才會漂亮，但誤點王準點率僅約5成，等於每2班車就有1班誤點，延誤狀況十分嚴重。

張政源表示，誤點多是單一車次問題，內部將在檢討改善，也強調若有誤點情形，車站都會以LED燈顯示，提醒旅客注意，未來也考慮在網站上揭露列車誤點資訊。

(中時 )