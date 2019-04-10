台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲肖「媽祖」昨日仍請假大甲媽祖遶境，10日前往市議會施政報告及備詢，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告，面對議員發言砲轟，柯文哲臉色凝重。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。

(中時 )