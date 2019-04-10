柯黑議員王世堅送行李箱 要柯文哲打包走人 16:142019/04/10 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨市議員王世堅（左）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝） 台北市長柯文哲肖「媽祖」昨日仍請假大甲媽祖遶境，10日前往市議會施政報告及備詢，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告，面對議員發言砲轟，柯文哲臉色凝重。（陳怡誠攝） 台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，準備「禮物」白色行李箱送給柯，要選總統就不要牽拖，做了斷讓你打包走人。 (中時 ) #報告 #柯文哲 #施政 #施政報告 #行李箱 也許您會感興趣 推薦閱讀 王世堅：柯P滿腦子總統別被騙！ 08:492019/04/06 政治 東區空屋潮遭解讀沒落 柯文哲否認 10:562019/04/06 政治 被美方視為厭惡者 柯文哲：假新聞 11:012019/04/06 政治 影》柯P行腳大甲媽前先到玻璃廟：為台灣更努力 19:092019/04/07 政治 柯文哲又自PO席地而坐照 抒發心情藏亮點 23:072019/04/07 政治 王世堅：柯P是假新聞始作俑者！ 09:362019/04/09 政治 大甲媽遶境 柯P跛腳 王世堅喊話：質詢火力會減半 16:332019/04/09 政治 柯赴議會遭杯葛 王世堅送行李箱 14:512019/04/10 政治 東區商圈沒落 王鴻薇引韓競選名言痛批柯P 15:352019/04/10 政治 頻頻失言飆罵髒話 柯P為社會觀感不佳道歉 15:582019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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