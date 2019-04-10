春暖花開，緊接著五月「母親節」又即將到來！在特別的月份，除送媽咪康乃馨，也很多人選擇去外面吃，不妨帶著媽媽好好吃一頓。位在台北信義計畫區微風南山的「LUKE‘S LOBSTER」將在母親節期間推出「魚子醬龍蝦堡」，慰勞媽媽的辛勞。

以LUKE‘S龍蝦堡中最為經典的口味，加上奢華皇家貝禮魚子醬，不僅能享受魚子醬在口中一顆顆滑動的口感，還能吃到魚子醬的鹹鮮味讓口味豐富化，讓整體口味簡單之中卻帶高級感。

創辦人LUKE HOLDEN在龍蝦的主要產區美國緬因州出生，2007年移居紐約。對於龍蝦總是以高級料理的方式提供產生疑問，想要將鮮美食材做成平易近人的龍蝦堡讓更多人品嘗，因而成立了他自己的LUKE’S龍蝦堡事業。

其所使用的龍蝦是由自家漁師直接於海港採購後，進入自家工廠生產管理，所有來源皆透明化、食源可溯。其所提供的商品都是以少量的美乃滋、檸檬奶油和香草調味料的提味下將食物本身的鮮味最大化，能夠品嚐到簡單而高級的口味。

此外，店鋪設計也有美式風格！LUKE‘S LOBSTER龍蝦堡所搭配的裝潢是延續紐約曼哈頓本店的風格,打造出休閒兼具個性的空間設計。利用傳統的捕獲龍蝦浮標或補網等裝置展示，重現緬因州充滿自然風格， 彷彿置身紐約曼哈頓。

LUKE'S 魚子醬龍蝦堡。（主辦單位提供）

(中時電子報)