日本三菱重工業組裝的第一架F-35A戰機

日本航空自衛隊10日說，昨天在北青森縣附近墜入太平洋的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35，是三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）愛知縣小牧南廠房組裝的第一架「閃電II」（Lightning II）戰機。

據路透10日報導，這是洛馬交付日本航空自衛隊的第5架F-35，而前4架在交機前，都在美國用來進行訓練。不過，三菱重工並未立即對此發表評論。

這架F-35在飛行28分鐘後失聯，而失聯前駕駛並未通報問題。

富士新聞網先前報導，日本政府在《防衛大綱草案》的最新版本中明確提及，東京將停止在國內組裝F-35戰機，消息人士透露，這是由於組裝F-35的費用太高。日本防衛省表示，三菱重工小牧南工廠的組裝線未來將停止運轉，但工廠將保留F-35國際維修中心的功能。

日本2011年底決定以F-35A取代航空自衛隊老舊的F-4機隊，目前確定將採購42架。日本採購的前4架F-35A為洛馬原廠製造，從第5架起，則由三菱重工業組裝，而首架日本組裝機是在2017年6月5日下線。

據《產經新聞》先前報導，在日本組裝機1架F-35A費用約為150億日圓（約41億台幣），若改為整機引進，1架採購費用可降低30－40億日圓（約8.3－11億台幣）。而防衛省官員也強調，每架成本可減少20%以上，效果顯著。

報導指出，目前已編列預算的42架後續將仍由三菱組裝。不過，未來如果要添購F-35，將改為整機引進。

(中時電子報)