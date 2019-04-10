台北市長柯文哲10日下午赴議會進行施政報告，但藍綠議員不滿柯的施政報告內容草率，杯葛柯進行施政報告。國民黨市議員王鴻薇痛批，市政報告不是應付了事，施政報告對東區經濟沒落隻字未提，韓國瑜是「貨出去、人進來、高雄發大財」，柯文哲卻是「台北市長跑出去、人不在、店面關起來」。

王鴻薇進一步指出，施政報告完全沒提到如何振興東區經濟，反而還要看報紙才知道市府要課空屋稅，她問財政局，對方又說研討中，這麼重要的施政報告，她從去年九月就提醒柯文哲要好好準備，拜託不要讓台北變成殭屍經濟，若柯還想參加大甲媽祖遶境，那請他遶滿遶好再回來議會報告。

國民黨議員郭昭巖表示，台北市的經濟總量一直維持在12.5兆，換言之柯主政4年你主政之下，台北經濟沒有發展，現在打算針對閒置一年的房屋，徵收3.6％的稅率，但2015年的時候郝龍斌降低空屋稅，今年又說要增加，政策反覆，如何能提振東區經濟。

國民黨議員秦慧珠發言時說，最近幾次跟六都有關的民調，台北市都是吊車尾，似乎價值倒退城市無光，為何會導致這樣的結果？台北4年來經濟總量沒有增加，柯文哲卻沒有對策，對商圈關門退步也沒有因應，此外，施政報告4月送來，但柯曾說6月就說要選總統，難道施政期只有2個月嗎？

(中時 )