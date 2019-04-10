42歲女星陳少霞過去演出陳小春版《鹿鼎記》「雙兒」一角走紅，3年前她再婚嫁給61歲、身家約32億台幣的「大陸法拉利之父」李文輝，去年底陳少霞證實有喜，並透露是「自然懷孕」。昨(9日)李文輝出席活動，分享妻子的預產期在今年7月，寶寶性別暫時保密，「是男是女都沒關係」。

陳少霞曾與前夫育有2個女兒，2016年她和李文輝結婚後便積極備孕，嘗試過人工受孕的她多次碰壁，正當她打算放棄時，卻傳出自然懷孕的好消息，令篤信基督教的兩人開心認為是神的安排。據《東網》報導，昨李文輝出席活動，分享61歲的他這次是第一次當爸，心情自然是十分期待，也感恩說：「這次機會讓我跟少霞再次學習為人父母」。

李文輝更分享，李少霞的預產期是今年7月，夫妻倆已經在為寶寶取中、英文姓名，但還沒確定，妻子只有懷孕前3個月身體狀況不佳，現在情況很穩定，之後會留在香港生產，孩子性別晚點再公開，他不太在乎是男是女，只要寶寶健康就好。

(中時電子報)