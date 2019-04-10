兩代電玩節目主持人－納豆（左）與阿達，在《Game什麼東西》飆演技、拚遊戲。（狼谷競技台）

狼谷競技台《Game什麼東西》主持人阿達每集被電玩正妹群包圍，嗲聲喊著「學長～」，惹得其他節目主持人嫉妒不已，尤其是同台《半熟人生》納豆，從過年特別節目就直嚷嚷，這回終於到《Game什麼東西》踢館，更是兩代電玩節目主持人的首次交手。

當天納豆才走進攝影棚，就狂打阿達，怨他每天泡在正妹堆裡，實在過太爽！阿達遇到從小看他到大的前輩也沒在客氣，反虧納豆：「你助教當一當，還能開麥拉倫，女朋友一直換，不停上新聞！」說得納豆一臉尷尬說：「我很努力好嗎！」

納豆在短劇裡飾演涉嫌偷拍大學生清涼照的助教。被懷疑是偷窺狂的他，即使急澄清「真的不是我」，還是被阿達他們用道具電擊棒伺候；陳瑀希（小茉莉）還用18禁「龜甲縛」，把納豆綁起來虐待，阿達更故意向上拉扯繩結、摩擦納豆的重要部位，搞得納豆崩潰大叫：「不要這樣！哦哦哦～很敏感！」

曾入圍金馬獎的納豆，就算演搞笑短劇，演技也是火力全開、演到飆汗，讓現場所有人都超佩服。後頭的遊戲開箱時間，曾主持電玩節目10年的納豆更驕傲笑說是他的主場秀，「我是演藝圈最會買電動的人，真正的『台幣戰士』就是我！」

「我家PS4有16台，有的款式甚至會買2台，1台收藏、1台拿來玩！我也不算是達人啦，只是真心喜歡的東西，就會全心投入，去愛它！」不過納豆也心虛自首說，他玩遊戲真的沒有很強，當初主持還被網友罵打得爛，氣得他上網回擊：「體育播報員有需要很會踢足球嗎？」

阿達接下《Game什麼東西》後，人生的空檔全被電玩佔據，不只所有的遊戲主機都買回家，私底下還找遊戲高手朋友學習技巧；由於下載超多手遊，手機容量還爆掉，為此阿達下重本換了更頂規的手機，更笑說：「以前爸媽都會唸，現在我總算可以理直氣壯說『打電動都是為了工作』！」

本集《Game什麼東西》將於周四（4月11日）晚間9點，在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。

(中時 )