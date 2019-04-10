微風廣場獨家NOĒSA雙重保溼光子萃DOUBLE MOISTURIZER 40ml、2萬2800元。（微風提供）

YUN YUN SUN輕珠寶系列，受到名媛喜愛，與藝術家Pieter Ceizer推出全新限量聯名單品，微風信義YUN YUN SUN CEIZER x YUN YUN SUN聯名款連帽上衣，價格電洽。（微風提供）

風南山本月新餐廳，Daiman•犇廚魔館，由華人獲得最多米其林的香港明星主廚，梁經倫Alvin Leung執掌，母親節餐點寵愛媽咪價3280元。（微風提供）

微微風松高臥虎飯店母親節四人套餐，原價1570元、特價1180元。（微風提供）

微風明（11日）起至5月12日歡慶母親節，以「微女神」為主題，各館有來店禮、滿額禮與各門檻的滿千送百與專屬活動等犒賞媽咪；「微風積點禮遇會員」24日至30日在微風旗下10館憑不限金額消費發票有機會抽獎，獎項有50份1000點、250份500點；滿2500元還可抽萬元頂級牛排餐券，共10組。

活動期間各館有不同優惠活動，微風廣場美妝品11日至24日最低門檻滿3000送300；明起至5月2日推出寵愛媽媽一日微女神計畫，於化妝品櫃位累滿8000元，有機會抽一日美麗套裝行程，享受女神待遇；5月11日、12日當日單筆滿1萬元，可兌換女神寵愛禮。

微風南京除了保養品組合、餐飲優惠外，主推母親節上榜禮物首選之一的「按摩椅」，包括OSIM、tokuyo、FUJI等品牌都祭出優惠，可現省數萬元。11日至24日指定化妝品／內睡衣滿3000送300，25日至5月12日全館消費（餐飲除外）滿3000送300，25日至5月12日指定專櫃滿1萬送500。

另，微風信義和微風南山國際精品皆為滿1萬送1000，微風南山高級珠寶滿3萬送1500，化妝品、香氛、流行運動滿3000送300；微風南山1F珠寶、手表、3C滿3萬送1000，1F、2F香氛保養滿3000送300；微風松高全館（餐飲除外）滿3000元送300。

除了買禮物送媽咪，本月新餐廳是聚餐亮點，包括微風信義全新開幕的「Chefs Club Taipei」，定期客座主廚讓媽媽不用出國也能享用美味米其林餐點；微風南山本月新餐廳則有華人獲得最多米其林的香港明星主廚梁經倫Alvin Leung執掌的「Daiman•犇廚魔館」，與高雄人氣商場MLD引進全新3個餐飲品牌「etage 15 ENJOY TABLE」、「悅品飲茶」、「悅品擺酒」，以及29日開幕的高空餐廳CÉ LA VI Taipei。

(中時 )