台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝）

台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝）

台北市議會10日舉行第1次定期大會第2次會議，台北市長柯文哲「肖媽祖」參加繞境和救東區開徵空屋稅都被議員砲轟，抨擊柯無心市政，連任後四處趴趴走，究竟要當市長還是選總統應該選一個。

(中時 )