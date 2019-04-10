柯P「肖媽祖」 議員砲轟當市長或選總統選一個 16:252019/04/10 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲連任後，10日首度進到議會進行施政報告以及備詢，面對議員發言砲轟，柯文哲面色凝重。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝） 台北市長柯文哲10日赴議會施政報告，但昨日仍請假大甲媽祖遶境，引發國、民兩黨議員抨擊，杯葛施政報告。民進黨市議員王世堅（見圖）率先提出程序問題發言，痛批柯瘋總統、無心市政，要選總統就不要牽拖，做了斷。（陳怡誠攝） 台北市議會10日舉行第1次定期大會第2次會議，台北市長柯文哲「肖媽祖」參加繞境和救東區開徵空屋稅都被議員砲轟，抨擊柯無心市政，連任後四處趴趴走，究竟要當市長還是選總統應該選一個。 (中時 ) #議員 #市長 #選總統 #媽祖 #參加 也許您會感興趣 推薦閱讀 為媽祖抬轎成政治顯學 04:102019/04/07 政治 大甲媽起駕韓粉湧入鎮瀾宮 高喊「韓國瑜選總統」 15:302019/04/07 政治 三玄宮民眾喊選總統 韓國瑜：喊3聲爽一下就好 16:382019/04/07 政治 永豐餘聯名大甲媽祖 潔品業績拚增2成 04:102019/04/08 政治 藍營動員遶境活動？府：總統沒說 13:432019/04/08 政治 吳敦義未回應是否選總統 王金平籲盡快表態 12:392019/04/09 政治 大甲媽遶境暴力事件 4動粗男交保 14:052019/04/09 政治 《中時晚間快報》國民黨代表籲提早開全代會 徵召韓國瑜選總統 17:432019/04/09 政治 隨媽祖行腳 朱立倫：媽祖面前沒權勢地位 12:502019/04/10 政治 盧秀燕不選總統 承諾把市民的家建設好 15:592019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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