京劇大宅門將於5月17到19日在國家戲劇院演出，女主角竇曉璇與導演李卓群10日到新北市府宣傳，因該劇講述女子面對愛情的果敢與掙扎，新北市社會局也找來新北市代表的女性展開跨時空對談，看今昔的女性地位及處境的變化。

新北市社會局表示，以「大宅門」的時代背景，當時的社會觀念男性多妻妾成群，女性不僅需忍受與多名女子共侍一夫，夫死後亦需一肩扛起大家族的興衰重擔。

現場邀請新北市志願服務推廣協會黃梅英與五股區貿商社區發展協會執行長蕭明霞，分享如何同時扮演人媳、人妻、人母這些角色又能保有自我，甚至將自己的能量回饋社會。

社會局長張錦麗表示，婦女朋友在照顧家庭之餘，應該也要能保有自我夢想，並且勇敢參與社會，新北市鼓勵婦女朋友多外出學習及參與社會，除了藉由婦女大學增進學習機會之外，也透過投入志願服務回饋社會，創造更友善的互動關係。

新象文教基金會董事長樊曼儂表示，大宅門將於5月17日至19日於國家劇院演出3場次，為感佩新北市傑出婦女對社會及家庭做出的貢獻，特免費提供20張入場票給新北市婦女朋友，並且針對新北市婦女給予賞戲特殊優惠，即日起至5月13日凡購買1200以上票券三張，一律給予82折獨家折扣，歡迎有興趣民眾可上兩廳院售票系統詢問。

(中時 )