馬尾女信徒背包上小卡曝光，最後標註徵男友，讓網爆動求報名。(翻攝爆廢公社)

這幾天全台瘋媽祖有數萬信眾追隨。有網友在臉書貼出一名在白沙屯媽祖進香現場的女信徒背影照，後背包綁著一張板子，上面除了寫著不摸轎、不浪費食物等遶境進香的注意事項，最後還註明「p.s徵男友」。讓網友紛喊，「求報名處」、「單身狗上了阿」。

網友在《爆廢公社》臉書社團PO出一張女信徒的背影照，寫下「勇氣可嘉的師姐，努力走的勇腳」，更透露「本人很可愛喔，期待有人跟她巧遇」，照片女信徒綁著馬尾、穿戴遮陽衣物及帽子，後背包上綁著一張精美的自製卡片，上面寫「不摸轎、不浪費食物、不亂丟垃圾、肉腳挑戰不坐車」，但亮點在最下面的「p.s徵男友」，旁邊還畫了一個愛心。

文章一出，網友紛留言，「求報名處」、「單身狗上了阿」、「我還欠一個媳婦」、「男朋友這條我符合」、「善良的女孩很棒」、「一起走，應該就會在一起了吧」，也有遇到的網友表示「看起來蠻胸狠的」、「先說挺可愛的」。

另有網友建議，「要徵要留LINE或電話呀」、「放臉書QR碼讓人掃一下應該徵的到」。

(中時電子報)