賞櫻已成為赴日旅遊顯學，並且風靡全世界，櫻花季推出的限定商品不只日本人愛，更紅到海外，不過國人可能會訝異，短短2個月的櫻花季，所衍伸的消費、交通費用、住宿等商機竟能為日本帶來近新台幣1,800億元收入，這個數字還有可能逐年攀升。

日本10大賞櫻景點。

日本《朝日新聞》日前報導，為了一睹櫻花盛開美景，2018年4月赴日旅遊人數攀上顛峰，一舉衝上290萬人次，已正式超越觀光旺季的7月，成為最受觀光客歡迎的旅遊月份。根據日本國家旅遊局（Japan National Tourism Organization），若統計3月及4月2個櫻花季月份，去年赴日旅遊的觀光客人數高達500萬人次，其中光是來自韓國、中國大陸的觀光客就超過200萬人。

不過這還不是最驚人的數據，關西大學榮譽教授宮本隆（Katsuhiro Miyamoto）去年公布數據，預估今年春天將有6,300萬人在日本境內移動，就為了一睹櫻花風采，可創造的商機更高達58億美元（約新台幣1,788億元）。

日本為了達成2020東京奧運吸引4,000萬觀光人次的目標，可謂全民動起來，官方除了放寬簽證政策，還鬆綁廉航、郵輪限制，現在每周進出日本的廉航班次已上升至近3,000班次，2007年這個數字還不到20。

民間方面，食品大廠推出櫻花季限定商品已不稀奇，現在廠商還針對賞櫻推出限定尊榮服務－幫客戶挑好絕佳賞櫻地點、鋪好野餐墊、備好食物，客戶只要付錢了事就能享受美好的春日時光。不只戶外賞櫻，室內賞櫻也逐漸蔚為風潮，有部分業者提供櫻花為主題的私人空間，房間內鋪滿人工草，牆上投影櫻花盛開的畫面，成效還不錯，業者表示自去年以來這項業務至少成長了5成。

(中時電子報)