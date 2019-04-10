主持人陳文茜罹癌後仍樂觀面對人生，認為罹癌都只是小事，也在手術前在自己的節目中吐露不論發生什麼事都要相信自己就會康復。正面且幽默表示自己雖非「赴湯蹈火」，但也是「赴刀蹈火」的面對現實。

陳文茜在節目中掏心分享能樂觀面對疾病的關鍵因素，第一個原因是她長期在榮總93兒童癌症病房擔任志工，看過許多童齡癌友面臨癌症仍勇敢以對，甚至多數場景都是小朋友在安慰父母，或帶著微笑離開人世，因為他們是在濃濃的愛裡頭被祝福，覺得此生已值得。第二個原因是還沒有倒下，陳文茜認為生命裡頭一定有結束點，鼓勵來賓只要還有一口氣，就要抓緊機會做任何事。

陳文茜表示，什麼事都要相信自己就會康復。（圖／奇摩提供）

陳文茜曾參與過各種工作，包含政治、電視節目、唱片公司，是過去斜槓（slash）人生的代表，問她還有什麼事情想完成？陳文茜先幽默調侃自己是「flash」人生，因為職涯轉變很跳tone；隨後表示生病代表兩個意義，一是老了，二是提醒自己趁還沒倒下前趕緊做想做的事情，例如她想帶著愛犬搭遊輪環遊世界。

陳文茜所主持的節目《茜問》中，來賓Tony認為陳文茜有點反骨，性格也有點叛逆和調皮，陳文茜反倒認為自己是不隨俗，所謂不隨俗並非指穿衣風格，而是指對於社會的見解，不會受到大眾影響，認為「錯就是錯，基於對自己的人生負責，從來不附和他人，但也因此必須忍受孤獨。」陳文茜認為真正的孤獨，是活在台灣這個媚俗的社會，連知識份子、教授、明星級的人物都會媚俗，欠缺哲學與獨立思考能力。同時，陳文茜也分享邱吉爾在政壇上的故事，告訴來賓「有話說就說，沒話說就不要說」，人生最大課題就是如何不取悅別人，當別人對你不高興時，該如何自處。

(中時電子報)