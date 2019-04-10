魏如萱認為Marimekko的印花非常修飾身材。（Marimekko粉絲團）

以印花聞名的芬蘭品牌Marimekko，2019春夏新品以「天生無畏」為主題，10日邀來剛當媽媽的歌手魏如萱擔任風格大使。魏如萱產後第一個活動，直言心情一言難盡，當媽後懂得紓壓，「像今天一離開家就是媽媽出來放風，我剛剛在吃甜點有多開心啊！」

魏如萱為此活動緊張好一陣子，因為擔心體重尚未回到懷孕前，尤其是產後媽媽的蝴蝶袖、手臂肉，不過看到要穿出席的印花外套就放心了，她說：「Marimekko的經典印花，很修飾身材。」

Marimekko強調女生勇敢做自己、有自己風格，與魏如萱在音樂創作之路上的個性相符。魏如萱與Marimekko也頗有緣分，她曾去品牌發源地芬蘭，當時參加音樂創作營，對芬蘭人的安靜印象深刻，「後來我的音樂也跟芬蘭音樂家一起合作，特別喜歡北歐女歌手，聲音冷冷又帶著蒸氣，很吸引我。」目前她已回到電台上班，也跟鳳小岳一起合寫產後的一首新歌。

Marimekko 2019春夏以「天生無畏」為主題，將大自然的奧妙力量投射在現代女性積極求變的態度上。除了經典的Unikko印花也加入全新的Katleija與Vikuri。

Marimekko的Oiva餐瓷系列邁入十周年，與陽明山餐廳「好樣秘境」合作推出為期3個月的聯名甜點，包括酒漬櫻桃重乳酪蛋糕、法式酥波羅抹茶泡芙、覆盆莓乳酪慕斯維多莉亞蛋糕與香橙檸檬花園塔等。

(中時 )