「身上錢不夠，只能等過兩天搭郭董私人飛機回高雄。」高雄一名劉姓男子謊稱自己是鴻海集團20年資深員工，透過交友軟體結識單純的王姓女子，前後騙取3萬多元花用。王女發現事不對勁，報警後才知道遇上感情騙子。高雄地院認為劉男是詐欺慣犯，判其120天拘役，可易科罰金及上訴。

檢方調查，劉男是接案軟體工程師，2018年3月透過交友軟體BEETALK釣魚認識王女，謊稱自己是鴻海資深員工，持有892張鴻海股票、去年領了300多萬現金股利，騙取王女信任進而成為男女朋友。

「我的夢想，就是有女生送我禮物。老婆妳今天晚上可以送我戒指、把我套牢牢。錢老公會給妳，我主要是感受妳的心...」劉男不僅用甜言蜜語，也以設立共同結婚基金、汽車擋風玻璃壞掉、要幫母親買水果、陪郭董在深圳出差但身上金錢不足無法買機票回台、汽車剛好沒有汽油、介紹王女進鴻海科技集團研發單位等不同藉口，前後詐取王女金錢共36900元。

王女發現，雙方交往才兩週，劉男頻繁借錢，不像其自稱「財力雄厚」，懷疑被騙於是報警。檢方調查，劉男有竊盜、偽造文書、詐欺、妨害自由等前科，2014年曾經盜刷同居女友信用卡吃喝玩樂買3C產品，不還款還以死相逼。檢方也發現，劉男2017年度所得總額僅有11250元，2015、2016年所得收入更是掛蛋，名下也沒有其他財產，與王女交往同時，帳戶內只有5元。劉男也辯稱，男女交往愛面子，不好意思說沒錢才會編理由借錢。

但法官認為，劉男詐騙成性，濫用王女對其的感情及信任。縱使劉男事後已將騙款全數還清，仍對其犯行分罪併罰，判處120天拘役，可易科罰金，以示懲戒。

(中時 )