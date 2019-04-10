民進黨中執會會議進行約一小時三十分，罕見休息半小時，三時三十分再戰；中執委黃俊哲受訪表示，會中已慢慢有具體方向，民進黨基於民主，也應該有完備程序，如何完備怎樣才會對黨及參選人不會有任何傷害；「延後是必然」；「過去縣市長初選已經很嚴謹，怎麼可能總統初選會如此不嚴謹」。

此外，他說，會中賴清德子弟兵中執委立委林俊憲及正國會的陳茂松則持反對意見，直接說，因為初選辦法已經公布，應該按照初選程序繼續進行。但是大家沒有就此進一步細節討論。

民進黨中執會一時三十分開始，十二時許，黨主席卓榮泰一度匆忙離開黨中央再回來開會；今天會中將請五人協調小組向中執委報告總統協調情況。

會議進行一個半小時，罕見中途喊休息再戰，海派立委王定宇下樓被媒體遇個正著說，「待會還會再回來」；前謝系目前與英系友好的中執委新北市議員黃俊哲利用時間下樓買麵包充飢，就被媒體堵訪。

他說，今天氣氛嚴肅，但還不錯，主要針對做政見發表會或是整體民調應該怎麼做，已慢慢有具體方向，民進黨基於民主，也應該有完備程序，如何完備怎樣才會對黨及參選人不會有任何傷害。

他說，延後是必然，若週六要做政見發表會，過去縣市長初選已經很嚴謹，怎麼可能總統初選會如此不嚴謹，這可能會造成兩位候選人的誤解及傷害，本來就是要想出一個比較負責任的方案，所以會中大家在討論，怎樣初選，才比較完備。

他也強調，目前看來，大家意願都沒改變；是否大家都認為延後？他說，沒有強烈反對意見。

他說，因為開太久，很多議題還沒有共識，主席宣布，不如休息一下討論一下，例如民調怎麼做，時間怎麼安排。

他轉述，總統府秘書長陳菊會中報告說，她目前覺得很怕分裂，心情沈重。

他表示，沒有提案，但應該會有共識決；會中氣氛有點嚴肅，不過普遍有共識。

(中時 )