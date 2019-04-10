台中市長盧秀燕率民政團隊，聽取地方基層心聲，並與里鄰長合影留念。（王文吉攝）

梨山里長賴盛功希望市長幫忙推動梨山水蜜桃正名。（王文吉攝）

和平區民代表管慧莉反映，露營區仍無法可管，但多個業者被開罰，向她陳情尋求解套。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕參加和平區里鄰長研習會，並一一回應解決。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕率民政團隊，聽取地方基層心聲。（王文吉攝）

2020總統初選藍、綠仍陷內鬨，台中市長盧秀燕10日前往和平區公所參加里鄰長年度研習會時表示，「我不選總統，我是媽媽市長，一定認真把市民的家建設好。」有里長對市長鍾愛茂谷柑不是滋味，盧秀燕表示，將借助茂谷柑成功的行銷經驗，下一波的行銷重點放在和平區的甜柿、蘋果、梨子、水蜜桃等農產品。

和平區為台中市最偏遠的行政區，盧秀燕上任3個月到訪3次，10日並親自出席和平區里鄰長研習會。梨山里長賴盛功發言指出「歷任總統除李登輝外，到梨山後，都順利當選，邀請盧市長有空到梨山走走。」盧秀燕笑說，梨山她去過很多次，但是「我不選總統，我是媽媽市長，一定認真把市民的家建設好。」

當地里長提出中橫公路問題，盧秀燕表示，雖然該工程為中央權責，但地方政府不會置身事外，將協調立委江啟臣向公路總局反映，包括慎選可行性評估研究的承包商；青山下線除維持中巴通行，也將向公路總局爭取適度開放外來觀光的小客車，增加遊客流量。

賴盛功希望推動梨山水蜜桃正名，達觀里長吳振福建議加強行銷摩天嶺甜柿，盧秀燕承諾將要求農業局著手進行，屆時在產季來臨前，提早推出相關宣傳活動。自由里長張陽生提及大安溪疏濬造成砂石揚塵、重車出入帶來空汙，盧秀燕當場責成相關單位開罰不要手軟。

還有多位里長陸續提出「山區道路崎嶇，公務機車能否提供擋車」、「公務機關徵才優先進用當地人」、「學校缺乏風雨球場」、「部落衛生所不堪使用」等建議，盧秀燕一一回應，並要求隨行的民政局長吳世瑋列入追蹤。

區民代表管慧莉反映，露營區目前無法可管，部分業者被開罰，向她陳情尋求解套。和平區公所祕書蕭金木也直言，和平地區的開發許可、簡易水土保持申請由建設局、水利局核發，區公所完全不知情，但遇上違章建築及破壞水土保持等事宜，卻是要由區公所負責查報，相關同仁被老百性謾罵得很委屈。

民政局自今年2月起，巡迴全市各區舉辦里鄰長研習會，最終場在和平區公所舉辦，盧秀燕在民政局長吳世瑋陪同下出席，除聆聽當地民眾心聲及建言，並宣傳市府重大政策與建設。

(中時 )