立法院社福衛環委員會今（10）日上午邀請環保署做地方焚化廠升級專案報告，但國民黨立委蔣萬安質詢環保署，四大類場所禁止提供內用者一次性塑膠吸管的政策，是否如期於7月1日上路？環保署準備好了沒有？對此，環保署長張子敬回答，4月底會敲定最終版本，可能略做調整也說不定。

環保署去年6月8日預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，自今年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者，不得提供內用者一次用塑膠吸管。若吸管材質屬於「生物可分解塑膠」 ，或以紙類等植物纖維為主體、塑膠成分低於10％且可用物理方式分離則不在此限。

從環保團體提供的照片常可看到塑膠吸管對海洋生物造成的傷害，站在保護生態與環保的立場這項政策很重要。因此蔣萬安說，現在已經4月10日，還剩下2個多月新制就要上路，環保署準備好了嗎？

張子敬回答，去年草案預告後，隨即在各地舉行公聽會，聽取業者與相關人士意見，結果贊成與反對都有。有的業者已經自動配合，有的業者認為執行時會產生窒礙，像之前曾有業者提到，到時可能會有人外帶臨時改成內用。這是否要開罰？開罰對象是誰？都必須再討論。可見執行上可能會有灰色地帶，必須再加以釐清，是否如期於7月1日上路，本月底會定案。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩也說，對於各方人士在公聽會上提出的意見，目前正與業者做進一步的討論。為了避免日後在執行時產生混淆，確切方案必須盡量周延，以免政策上路後產生不必要的波折。

本月1日藍委王育敏也曾質詢此事，當時張子敬表示，這並未牽涉到政策改變或轉彎，目前是在草案預告階段，公聽會已全部辦完，再把相關的問題解決後，預計月底就會定案。

(中時 )