近日，中國信通院發佈2019年3月大陸手機市場運營分析報告。報告顯示，3月份大陸手機市場總體出貨量2837.3萬部，同比（比去年同期）下降6.0％，其中4G手機2697.8萬部，同比下降3.9％。

2019年3月，智能手機出貨量2693.6部，同比下降4.1％，佔同期手機出貨量的94.9％，其中Android手機在智能手機中佔比92.1％。

一、大陸手機市場總體情況

大陸手機市場總體出貨量。2019年3月，大陸手機市場總體出貨量2837.3萬部，同比下降6.0％，其中4G手機2697.8萬部，同比下降3.9％，在同期手機出貨量中佔比95.1％；另有2G、3G手機出貨量分別為138.7萬部、0.8萬部。

2019年1至3月，大陸手機市場總體出貨量7693.1萬部，同比下降11.9％，其中4G手機7331.7萬部，同比下降10.5％，在同期手機出貨量中佔比95.3％，另有2G、3G手機出貨量分別為357.0萬部、4.5萬部。

大陸手機市場上市新機型數量。2019年3月，上市新機型52款，同比下降35.0％，上市新機型中含2G手機11款、4G手機41款；2019年1至3月，上市新機型125款，同比下降39.3％，上市新機型中含2G手機24款、3G手機1款，4G手機100款。

二、大陸手機市場國內外品牌構成

2019年3月，大陸國產品牌手機出貨量2568.9萬部，同比下降4.8％，佔同期手機出貨量的90.5％；上市新機型47款，同比下降39.7％，佔同期手機上市新機型數量的90.4％。

2019年1至3月，大陸國產品牌手機出貨量7085.7萬部，同比下降6.6％，佔同期手機出貨量的92.1％；上市新機型112款，同比下降41.1％，佔同期手機上市新機型數量的89.6％。

三、大陸智能手機發展情況

智能手機出貨量。2019年3月，智能手機出貨量2693.6部，同比下降4.1％，佔同期手機出貨量的94.9％，其中Android手機在智能手機中佔比92.1％。

2019年1至3月，智能手機出貨量7307.2萬部，同比下降10.7％，佔同期手機出貨量的95.0％，其中Android手機在智能手機中佔比92.4％。

智能手機上市新機型數量。2019年3月，智能手機上市新機型40款，同比下降41.2％，佔同期手機上市新機型數量的76.9％，其中支持Android操作系統的手機40款。

2019年1-3月，智能手機上市新機型98款，同比下降38.0％，佔同期上市新機型數量的78.4％，其中支持Android操作系統的手機98款。

(中時 )