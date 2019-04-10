像蜘蛛人一樣攀上全壘打牆，把打者原本的紅不讓沒收，可說是棒球場上最精彩的美技之一，也是紅雀金手套外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）的拿手好戲。沒想到今天他對道奇又要如法泡製，結果卻糗大了！

狀況發生在8局上，道奇E.賀南德茲（Enrique Hernandez）打出左外野深遠飛球，只見歐蘇納回頭飛奔後，信心十足且熟練的躍上全壘打牆，右手攀牆帥氣轉身，準備用左手手套接球。

然而，歐蘇納馬上就發現自己判斷錯誤，這球根本沒飛這麼遠，他倉皇跳下還試圖伸長左手接球，結果跌了個狗吃屎。球則在落地後彈出牆外，形成場地規則二壘打。

歐蘇納發現自己判斷錯誤，跳下牆沒接到球還摔了一大跤。（路透）

「這不禁讓我回想起兩年前在邁阿密的時候，」賀南德茲過去效力馬林魚，就見過當時隊友歐蘇納的蜘蛛人美技，「這次一開始我不太知道是怎麼回事，賽後才看到重播畫面，因為輸球我得忍住不笑，但光是看我們牛棚的反應就夠逗了！」

糗的是，歐蘇納當時爬牆的位置，後面就是客隊牛棚，一群道奇投手成了視野最好的目擊者，當下立刻笑翻。連紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）都忍不住說：「幸好他沒受傷，但那一幕真的很好笑。」

根據估算，歐蘇納當時只要跑16公尺，就能接殺這顆飛球，結果他跑了24公尺還摔一大跤，紅雀教頭席爾特（Mike Shildt）只能安慰說：「至少他的拚搏精神，我要打個A。」

(中時電子報)