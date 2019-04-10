台北市長柯文哲今赴議會施政報告，針對柯文哲日前不滿杜鵑花預算遭議會刪減，點名民進黨議員許淑華，並爆粗口，藍綠議員要求柯文哲先向議會、許淑華道歉再上台報告。柯文哲上台首先對議會、許淑華表達道歉，柯文哲表示，當天是私下談會被記者錄到，引起社會觀感不佳而道歉。
民進黨議員簡舒培指出，柯市長對於許淑華議員監督預算爆粗口飆罵案，刪減預算本於議員職權監督，天氣溫暖杜鵑花長不好跟刪預算有什麼關係，柯市長誓言對許淑華議員跟議會都是羞辱。
國民黨議員徐弘庭則引用柯文哲赴美演講談話，柯當時稱負面力量不能讓國家偉大，但柯在國內卻飆罵議員國罵，這不是虛偽嗎？徐弘庭強調，施政重要的是執行力，不要用嘴巴，因該要有所作為。
柯文哲解釋，當天是四下談話被記者陸到，以後發言會更小心，絕對不會故意公開與議會對槓，以後言談會更注意，引起社會觀感不佳願意道歉；議員羅智強針對先前遭柯罵混蛋也要求道歉，柯先說，6年後還要計較喔，在羅智強堅持下，柯文哲對於過去言語不當對社會道歉。
(中時 )
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