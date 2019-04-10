夫妻離婚，真的是各種狀況都有，一名女網友上網抱怨前夫，說他不但要討結婚金飾，竟然連女網友生小孩的剖腹產保險理賠金都要討，讓其他網友直呼：真的爛！

一名網友在臉書【戀愛公社】發文，表示前夫向她討結婚金飾，還要求剖腹產保險理賠金。原因是保險費雖是網友自己繳的，但當時住院費用都是前夫付的。PO文網友感嘆：「寧願相信世上有鬼，也不要相信男人的話」。

其他網友也義憤填膺，紛紛留言「敗類」、「叫他賠你青春啊！燒給他？？」、「叫他去吃屎，都幫他生小孩了還給他! 沒擔當~分開是對的。」、「夭壽生孩子剖腹產的費用也要討回？是有那麼缺嗎？」。

另有網友分享：「我前夫離婚後沒多久也跟我討結婚的金飾，都沒想過我當初離婚為了兒子的監護權我什麼都不要，他連一開始我們講好一個月15000的撫養費半次都沒有，真不懂這世界怎麼那麼多這樣的男人？」；

「我前夫也曾經跟我媽開口要討回當初的結婚金飾。很簡單我媽也跟他要回當初我們送他的金飾，但我們知道他當然不會還，因為他已經賣掉了，這種男人真的非常非常爛。」

(中時電子報)