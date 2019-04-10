2019新加坡羽球公開賽會今天進入第2天賽程，單打第一輪也全面開戰，台灣羽球好手們分頭出擊，前一周才在馬來西亞公開賽成功三連霸的世界球后戴資穎，連續兩周出賽，和美籍華裔好手張蓓雯大戰三局，這三局球后都是在落後下追趕，最終小戴21：14、10：21、21：18辛苦獲勝。

首局戴資穎以6：11進入技術暫停，回來後12：12追平，在13：13再度平手後，小戴連得4分超車，接著張蓓雯再獲1分，然後小戴再以連拿5分結束該局。第2局換邊再戰後情況類似，小戴又是落後情況進入技術暫停，加上小戴失誤還是偏多，讓張蓓雯將分差擴大到10分領先，這局10：21小戴讓出，雙方進入第3局。

決勝局開始戴資穎0：3落後，隨後努力追平，不過小戴失誤還是較多，雙方一直拉鋸，這局中後段小戴找回強勢進攻，連得4分追平比數，這時小戴更加有信心，20：17出現賽末點，最終有驚無險通過首輪考驗，下一輪要出戰世界排名第23的中國大陸選手陳曉欣，雙方過去僅交手過2次，1勝1負各有千秋。

大馬公開賽第一輪就出局的台灣男單一哥周天成，新加坡站首輪迎戰泰國選手坦農薩克（anongsak Saensomboonsuk），「天哥」21：18、21：16直落二勝出，比賽歷時47分鐘。

其他台將戰況，女單江穎麗(原名江美慧)11：21、11：21飲恨中國大陸選手蔡炎炎，男單王子維12：21、12：21不敵印尼第7種子金廷。

(中時電子報)