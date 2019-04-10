阿斌哥大愛協會認養獅潭國中晚自習餐費，鼓勵學生積極向學。（巫靜婷攝）

獅潭國中是獅潭鄉唯一的國中，校方指出晚自習開辦以來，學生考進公立高中職就讀比率逾九成，圖為上課情形。（巫靜婷攝）

獅潭國中為全縣最迷你的國中，國三學生為考進公立高中職會志願留校晚自修。（巫靜婷攝）

獅潭鄉公所的免費午餐政策，讓學生能吃得健康、學習力加倍。（巫靜婷攝）

獅潭國中是苗栗縣獅潭鄉唯一的國中，全校約50多名學生，為提升學習成效，校方向縣府教育處申請「勤學精進計畫」開辦晚自習活動，讓國三學生能留校自修準備會考，但部分學生因家庭等因素無法正常吃晚餐，阿斌哥大愛協會了解狀況後，允諾無限期認養晚餐費用，完成助學照顧的最後一塊拼圖。

獅潭國中是全縣最迷你的國中，因學區在水源保護區內開發受限，獅潭長期人口流失為縣內人口最少的鄉鎮，鄉內因無補習班，學校多年開辦晚自習，提供夜間自學的環境，並由老師全程陪伴指導。

校方指出，因各種因素，部份參與晚自習的學生晚餐常草草了事，不但影響學習成效，長期以來營養失衡，對於身處升學壓力下，正在發育的青少年並不健康。校長林煜騰轉向阿斌哥大愛協會尋求協助，負責人同時也是現任副議長李文斌了解學生困境後，應允認養每學期3萬元的晚自習晚餐費用。

李文斌表示，為讓孩子有完整的學習照顧，達到「吃得飽、睡得好、動得多」的理念，協會除原有每年給孩子清寒獎補助外，另再擴大提供志願晚自習學生的晚餐費用，鼓勵他們積極向學，為自己夢想奮鬥。

林煜騰表示，晚自習開辦以來，學生考進公立高中職就讀比率逾九成，目前參與晚自習的國三學生約10多名，協會認養的費用將用來購買營養均衡的便當讓學生安心食用；結合縣府原補助的快樂早餐、獅潭鄉公所的免費午餐政策，各方齊力完成助學照顧，期盼孩子藉由翻書改寫人生。

(中時 )