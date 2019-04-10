1994年4月10日教育改造大遊行之後，教育部為落實李遠哲主持的〈教育改革總諮議報告書〉建議，推動多項教育措施，包括廣設高中大學、建構式數學、國中自願就學方案、九年一貫課程、開放教科書市場、開放師資培育、多元入學方案、綜合高中、12年國教等。國教行動聯盟及教改總體檢論壇10日舉行記者會檢視教改利弊得失，反問「教改25年，台灣教育是向上提升還是向下沉淪？」

國教行動聯盟理事長王立昇指出，上述措施固然讓教學現場更為多元，體罰大幅減少，學生自由度增加，教師自主性提高，但教改25年頭痛醫頭脚痛醫脚的錯誤不斷重演，始終沒有對症下藥。

例如原以為開放師培可以增加師源，結果是量變後質也崩壞，教師供過於求；原以為廣設大學可以消除升學壓力，卻看不見壓力來自人才市場的供需，人才培育走錯了方向，錯置使年青人畢業找不到工作、企業找不到人才；溺水邊緣的後段大學不斷破壞招生制度的鑑別度及公正性，大學快速平庸化；教改標榜的快樂學習，成就了少數自動自發及父母重金培育的學生，而大部份抓不到方向的學生卻因為學習怠惰而被犠牲，造成更大的學習落差及後來的階級落差。

當了40年教師的國教行動聯盟監事段心儀也痛批，教改犯的錯一路如野火燃燒，不能理解明明一個不對的政策為何可以存在這麼久？現在教育現場不太會有體罰，但是教學現場有很多困擾，不是說沒有體罰老師就不會教書，但是平均化思惟導致平庸化，「把老師能處理學生的方式都拿走，老師怎麼經營班級？想盡辦法模糊化學生之間的差異，結果就是有學歷沒能力！」過去沒有人要讀的私立學校，現在大家搶著進去，補教業也興起 這兩大惡果都是教改帶來的。

教團表示，88年課綱修改後，只有公民沒有道德，只有生活沒有倫理，造成品格教育的弱化，修補教改之惡，教團主張首先要強化品格教育；12年國教課綱方面，教科書編審不能放水，新課綱應暫緩全面實施。

高等教育方面，教團建議大學入學制度要增加學測鑑別度（15級分增加到30級分），考試入學名額50％以上；如果招聯會不能處理各種招生亂象，則要收回其自主權，必要時重組招聯會。此外也要儘快解決大學退場問題。

(旺報 )