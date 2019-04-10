東吳大學前校長劉源俊表示，1994年並非教育改革的起始，但確實是1994年後開始教改「狂飆」；25年之後檢視教改後果，可以說在政治領軍之下，由於主事者更迭頻繁、理念錯亂、政策不銜接，造成今日從小學到大學「剪不斷、理還亂」的災難。

劉源俊說，1994年發生了很多事，包括台灣研究基金會、澄社與人本教育基金會合辦「全國民間教育改革會議」，拉開「狂飆教改」序幕；李遠哲接任中研院院長；《師培法》公布施行；人本教育文教基金會、主婦聯盟、振鐸學會等團體發起「410教改大遊行」；6月立法院通過「兩年內開放教科書市場」的決議，開啟「一綱多本」時代；9月成立「教育改革審議委員會」，李遠哲主事。

總結來看，1994年後的教育改革是政治領軍、主事者更迭頻繁、理念錯亂、政策不銜接的亂局，直至當前。例如1994年第二屆國民大會通過《第三次憲法增修條文》十條，「教改」與「政改」同步進行，以打造總統專制權與「去中國化」；1996年李登輝時任總統，提出「心靈改革」，結果國中開始推行「認識台灣」課，國小「生活與倫理」取消「倫理」，國中「公民與道德」取消「道德」，高中的「中國文化基本教材」改為選修，說是「心靈改革」卻造就缺乏文化認同的「空心世代」，非常諷刺。

劉源俊痛批，李遠哲主持行政院教改會極力主張以綜合高中取代技職教育，而且要廣設「四年制大學」；結果台灣4年制大學從1993年51所暴增到2003年142所，種下惡果。接著1996年李遠哲又建議以吳京換掉郭為藩部長，1998年李再運作以林清江換掉吳京，林更激進。1998年初到2000年5月劉兆玄再以副閣揆主持「教育改革推動小組」。

劉源俊說，李遠哲、吳京、劉兆玄、林清江諸人理念與作風全然不同，各行其是。1994年起每過幾年就會換一批學者專家，以新一代的學生當白老鼠做實驗；幾乎每一次改革都弄得民怨載道，而學生的競爭力每況愈下。更有些「教改販子」遊走教育部與立法院之間，暗地串連，推波助瀾。

至於2019年要全面推行的12年國教，劉源俊斥之為「非國民教育」，過程曲折詭譎，充滿政治考量；單看108課綱即將推行，教科書到現在還未搞定就可知道多荒謬，更不要提連動的2022年大學入學方式，尚在各方角力爭論中。

(旺報 )