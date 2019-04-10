永靖農會百周年慶，縣長王惠美與各鄉鎮農會總幹事齊聚並送上祝賀。（鐘武達攝）

永靖農會百周年慶踩街，神農大帝打頭陣。（鐘武達攝）

彰化縣永靖鄉農會慶祝成立百周年即日起舉辦系列「百歲生日趴」，10日率先登場的是農業嘉年華暨踩街，「神農大帝」領軍帶花車、醒獅隊與家政班等表演團體約400人浩浩蕩蕩上街，熱鬧滾滾就像是進香團在遶境。

永靖百周年慶祝活動10日由縣長王惠美、全國農會理事長蕭景田、縣農會總幹事廖振賢、永靖農會理事長陳吉星與總幹事林秀惠等人宣布開跑，各鄉鎮農會總幹事也都齊聚，緊接著由踩街活動揭開序幕，「神農大帝」帶著農特產裝置造型花車、達德商工舞獅隊與4章1Q的農業宣傳大軍出發，很吸睛。

總幹事林秀惠表示，系列活動即日起至20日在農會5樓展示有罕見的「吉祥米龍」，11、12、15、16日有溯源蔬果暨苗木展售促銷、19日彰化縣胡瓜評鑑與展售、20日則是活動的壓軸，除了邀請九天民俗技藝團擔綱開場表演，更有16支在地表演團體要登場。

20日在農會前廣場不僅有精彩的演出，還有農特產主題裝置藝術布置、古農具展示、青農農特產品展售、健康豬肉、香腸品嚐、米食品嚐、產銷班成果展示等，更有高達50萬元共338個摸彩獎項要與鄉親分享。

(中時 )