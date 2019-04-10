住在恆春的51歲張姓男子，開了上百公里至高雄市買毒品，他之後約了乾兒子蘇男到彌陀區納骨塔一帶見面。警方察覺有異，上前盤查，發現車上有一小包異物，張男坦承這是毒品。

警方表示，當時警員於零時30分許巡經彌陀區納骨塔一帶，發現前方空曠的廣場只有停放一臺自小客車，一旁又停放一輛機車，員警認為不單純，便上前盤查。

警方發現車內有兩名男子在車內抽菸聊天，便輕敲車窗示意民眾下車接受盤查，當兩名男子下車時，員警便眼尖發現汽車門上的置物架有一包裝有粉末狀物品的夾鏈袋。

且在盤查過程中，張男與蘇男神情緊張，不停冒汗。經警方詢問，張男才坦承夾鏈袋內為二級毒品安非他命（重0.5公克），經警方搜索車內物品，另外在駕駛座的腳踏墊上發現安非他命吸食器與另一小包安非他命（重0.3公克）。

警方將兩人帶回所內詢問，張嫌說，他曾經吸食過大麻，因為想回味吸食毒品的體驗，才自行開車120公里路程，至高雄市購買了兩小包安非他命。後順路至彌陀區拜訪乾兒子蘇男，但因夜深人靜不方便至蘇男家中，才相約在納骨塔附近見面，不料才一會兒，就被警方盤查發現持有毒品。

張男除坦承吸食外，並抱怨毒品的品質太差，讓警方哭笑不得，奉勸張男改掉惡習，不要再碰毒品了。因蘇男並不知情，警方訊後依毒品防制條例將張男移送橋頭地檢署偵辦，並另經蘇男同意後採集尿液檢測。

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(旺報 )