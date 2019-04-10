NCC裁罰100萬 中天兩聲明：不接受並提行政訴訟 16:182019/04/10 中時電子報 張怡文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 NCC主委翁柏宗日前宣布罰中天百萬，中天回應將提行政訴訟。（圖／中時資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬 更換新聞主管 國家通訊傳播委員會(NCC)10日對中天新聞台節目開罰100萬一事，中天電視台提出兩點聲明：一、針對NCC重罰100萬元，中天新聞無法接受，將提行政訴訟。二、對NCC及相關人員，將提出相關訴訟。 NCC主委翁柏宗十日指出，中天新聞台「大政治大爆卦」節目，播出內容具有直播採訪特性，屬新聞播報訊息，報導200萬文旦丟棄，影響農產交易，損害農民受益，依違反衛廣法第27條的韋反事實查證裁處100萬元。中天新聞得知後正式聲明不接受並將提行政訴訟，同時會對NCC相關人員提告瀆職。 (中時電子報) #ncc #中天 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍批綠見黑影就開槍 學者籲查證 04:092019/04/07 新聞 台大生籲NCC 該檢驗所有媒體 04:102019/04/07 新聞 還好意思叫民主進步黨嗎？ 04:102019/04/07 新聞 嘉義前市議員郭明賓當選無效提起上訴 影響落選頭遞補 17:082019/04/08 新聞 總統級韓流襲美 周玉琴帶人蔘B群貼身直擊 14:002019/04/09 新聞 總統級韓流襲美！周玉琴率中天新聞黃金陣容貼身訪韓國瑜 20:292019/04/09 新聞 藍譴責 綠修8法案箝制言論自由 04:092019/04/10 新聞 處理假新聞 NCC將祭爭議訊息下架 04:102019/04/10 新聞 千警維安 4男揮拳狠踹中天記者 04:102019/04/10 新聞 中天又中槍！文旦案NCC三大理由重罰100萬元 16:002019/04/10 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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