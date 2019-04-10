播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中天100萬 更換新聞主管

國家通訊傳播委員會(NCC)10日對中天新聞台節目開罰100萬一事，中天電視台提出兩點聲明：一、針對NCC重罰100萬元，中天新聞無法接受，將提行政訴訟。二、對NCC及相關人員，將提出相關訴訟。

NCC主委翁柏宗十日指出，中天新聞台「大政治大爆卦」節目，播出內容具有直播採訪特性，屬新聞播報訊息，報導200萬文旦丟棄，影響農產交易，損害農民受益，依違反衛廣法第27條的韋反事實查證裁處100萬元。中天新聞得知後正式聲明不接受並將提行政訴訟，同時會對NCC相關人員提告瀆職。

(中時電子報)