楊丞琳睽違五年舉辦生日音樂會。(樹與天空工作室提供)

楊丞琳繼重啟「青春住了誰」世界巡演，再次加碼一併重啟睽違5年的生日會「＃LRF 35歲生日音樂會」，10日開心釋出海報主視覺，她被紅心氣球團團包圍，一席簡單白衫、隨意頭上紮起一個髻，露出幸福、陽光的笑容。

向來愛護小動物的她，宣布屆時將把門票收入的一半，粗估約67.5萬元，悉數捐給「流浪動物之家」，聚會又可以做善事，特別的是，大方的她準備很多精美禮物，倒過來由壽星送禮給來祝壽的大家，相當有趣。

楊丞琳笑說：「掐指一算，已經有5年沒有辦生日會了，期待假藉慶生之名，行與粉絲同歡之實！」她與團隊為此開了好幾個會，想讓歌迷驚喜連連，她已確定會獻唱5首歌，但鬆口將視歌迷熱烈的程度，可加碼唱到8首歌。

「LRF」是「Love Rainie Forever」的縮寫，意即愛楊丞琳到永久，自認年紀漸長的她，已不特別期待禮物和許願，年年都祈願身體健康、大家都很幸福這樣子簡單的願望，「想要的就是這麼樸實簡單，所以乾脆就時時放在心底。」

楊丞琳生日音樂會將於6月1日下午3點在ATTSHOWBOX大直舉行，13日中午12點在KKTIX開賣。

(中時 )