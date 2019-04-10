二林圖書館舉辦花草主題書展，民眾借書打卡就有機會獲贈小禮物 。（鐘武達攝）

彰化縣二林鎮立圖書館為鼓勵民眾多借書、多閱讀，趁著春暖花開的4月舉辦「漫遊─花草巷弄」主題書展，11日至14日更有益智闖關活動，民眾只要完成包括吟誦「花草」有關的詩詞在內的3項任務之一再借10本書，就可獲贈小禮物。

鎮長蔡詩傑表示，鎮立圖書館「漫遊─花草巷弄」主題書展從即日起至26日止，這段期間，圖書館員工精心佈置展區，同時挑選與花草植物相關的書籍，就是希望能夠吸引民眾借閱，好好享受春天的悅讀。

配合「花草」主題，書展在11日到14日期間還有趣味益智兼具的闖關活動，3種關卡分別是要在主題書展區入鏡拍照打卡上傳臉書並在粉絲專頁按讚、吟誦1首含有「花草植物」的詩詞、以及擲骰子回答與「二林」相關的問題，民眾只要選擇其中1項並完成再借十本書即可獲得小禮品，送完為止。

圖書館長邱文輝說，與「二林」有關的題目有6題，分別是說出「3個二林有名的歷史事件或人物」、「3個二林最常見的農產品」、「3個二林最有名的小吃」、「3個二林最有名的景點」、「3個二林在地學校的特色」、「3家二林最古老的老店」。

與「花草」相關的詩詞，則像是李白《古風．其38》「孤蘭生幽園，眾草共蕪沒。

雖照陽春暉，復悲高秋月。飛霜早淅瀝，綠豔恐休歇。若無清風吹，香氣為誰發？」

(中時 )